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Жоржиньо схватил Батшуаи за гениталии, празднуя гол бельгийца – курьез дня

15:32 166 Читати українською
Жоржиньо схватил Батшуаи за гениталии, празднуя гол бельгийца – курьез дня
Батшуаи и Лэмпард / ФК Челси

Полузащитник лондонского Челси Жоржиньо довольно необычным способом отметил гол Миши Батшуаи в матче против амстердамского Аякса в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

 
Миши Батшуайи 86’
86’ Миши Батшуайи

Итальянский центрхав подбежал отпраздновать гол нападающего и схватил того за гениталии.

Гол джокера Батшуаи в видеообзоре поединке Аякс – Челси

Сам Батшуаи после матча выложил видео эпизода в своем твиттере, подписав ролик единственным словом "Почему?", а также добавил несколько смайликов. Сообщение собрало сотни комментариев. В частности, один из пользователей отметил, что "Жоржиньо продемонстрировал свой контроль мяча" (игра слов; ball по-английски означает "мяч", а balls – "яйца" – Футбол 24).

К слову, гол Миши Батшуаи стал единственным в матче. Победа над Аяксом позволила Челси сравняться с амстердамцами по количеству очков (по 6).

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Лига чемпионов Челси Челси Видеоновости футбольные курьёзы Миши Батшуайи Миши Батшуайи Аякс - Челси Жоржиньо Жоржиньо
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