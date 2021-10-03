Судьбу встречи Пяста Гливице и краковской Вислы определил один неловкий момент.

Голкипер Вислы Павел Ксешек допустил грубую ошибку, которая привела к единственному голу во встрече.

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37-летний вратарь выбежал на перехват, однако за две попытки так и не смог зафиксировать мяч в руках. Нападающий Пяста Альберто Торил подарком воспользовался, точно пробив по пустым воротам.

К слову, это поражение стало для Вислы третим подряд в чемпионате – Ксешек и компания опережают зону вылета Екстраклясы всего на 4 очка.

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