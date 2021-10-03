Голкіпер двічі зіграв у "гарячу картоплю" і подарував м'яч супернику – курйозний гол з чемпіонату Польщі
15:30 - Читать на русском
Долю зустрічі П'яста Глівіце і краківської Вісли визначив один незграбний момент.
Голкіпер Вісли Павел Ксєшек припустився грубої помилки, яка призвела до єдиного гола у зустрічі.
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37-річний воротар вибіг на перехоплення, однак за дві спроби так і не спромігся зафіксувати м'яч у руках. Нападник П'яста Альберто Торіл подарунком скористався, точно пробивши по порожніх воротах.
До слова, ця поразка стала для Вісли третьою поспіль у чемпіонаті – Ксєшек і компанія випереджають зону вильоту Екстракляси всього на 4 очки.
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