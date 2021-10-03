Долю зустрічі П'яста Глівіце і краківської Вісли визначив один незграбний момент.

Голкіпер Вісли Павел Ксєшек припустився грубої помилки, яка призвела до єдиного гола у зустрічі.

Воротар Лаціо відзначився епічним автоголом у поєдинку з Галатасараєм: курйозне відео

37-річний воротар вибіг на перехоплення, однак за дві спроби так і не спромігся зафіксувати м'яч у руках. Нападник П'яста Альберто Торіл подарунком скористався, точно пробивши по порожніх воротах.

До слова, ця поразка стала для Вісли третьою поспіль у чемпіонаті – Ксєшек і компанія випереджають зону вильоту Екстракляси всього на 4 очки.

Українець рветься в Екстраклясу: ділив район з озброєними хуліганами і відмовив Кварцяному – ризикуємо його втратити