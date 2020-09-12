"Многие эксперты перед матчем почему-то безоговорочно отдавали предпочтение Динамо. Это послужило для нас дополнительным стимулом продемонстрировать свои лучшие качества и дать бой киевлянам. Считаю, что нам это удалось.

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Мы детально изучили игру динамовцев, не позволив им нас чем-то удивить. И если в контроле мяча преимущество хозяев сомнений не вызывало, то по количеству созданных голевых моментов мы сопернику не уступили. Более того, были ближе, чтобы открыть счет, и неизвестно, как бы все закончилось.

На мой взгляд, Десна на ничью как минимум наиграла. Что касается задач на сезон, то пока что они руководством не озвучены. Но мы стремимся побеждать в каждом матче", – сказал Паст в комментарии изданию Meta Ratings.

Напомним, в матче второго тура киевляне на своем поле не смогли одолеть подопечных Рябоконя и удовлетворились нулевой ничьей.

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