"Багато експертів перед матчем чомусь беззастережно віддавали перевагу Динамо. Це послужило для нас додатковим стимулом продемонструвати свої найкращі якості і дати бій киянам. Вважаю, що нам це вдалося.

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Ми детально вивчили гру динамівців, не дозволивши їм нас чимось здивувати. І якщо у контролі м'яча перевага господарів сумнівів не викликала, то за кількістю створених гольових моментів ми супернику не поступилися. Більше того, були ближчими, аби відкрити рахунок, і невідомо, як би тоді все закінчилося.

На мій погляд, Десна на нічию як мінімум награла. Що стосується завдань на сезон, то поки що вони керівництвом не озвучені. Але ми прагнемо перемагати у кожному матчі", – сказав Паст у коментарі виданню Meta Ratings.

Нагадаємо, у матчі другого туру кияни на власному полі не змогли здолати підопічних Рябоконя і задовольнились нульовою нічиєю.

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