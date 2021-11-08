Голкипер Бохума не реализовал пенальти в стиле Рамоса, но затем его команда забила со своей половины
13:19 - Читати українською
Несколько эпических событий случилось в матче 11-го тура Бундеслиги Бохум – Хоффенхайм (2:0).
Хозяева открыли счет в середине первого тайма, а спустя еще 10 минут получили право на пенальти. К точке подошел голкипер Мануэль Риманн, но пробил столь же неточно, как Серхио Рамос в знаменитом полуфинале ЛЧ против Баварии.
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Хоффенхайм пытался спастись от поражения. В компенсированное время на подачу с углового пошел даже голкипер, но все завершилось катастрофой. Мячем завладел Бохумм. Милош Пантович забил уже в пустые ворота со своей половины поля.
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