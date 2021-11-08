Господарі відкрили рахунок в середині першого тайму, а ще через 10 хвилини отримали право на пенальті. До позначки підійшов голкіпер Мануель Ріманн, але пробив настільки ж незграбно, як Серхіо Рамос у знаменитому півфіналі ЛЧ проти Баварії.

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Хоффенхайм намагався врятуватися від поразки. У компенсований час на подачу з кутового пішов навіть голкіпер, але все завершилося катастрофою. М'ячем заволодів Бохум. Мілош Пантовіч забив вже у порожні ворота зі своєї половини поля.