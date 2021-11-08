Голкіпер Бохума не реалізував пенальті у стилі Рамоса, але потім його команда забила зі своєї половини
13:19 - Читать на русском
Кілька епічних подій трапилося у матчі 11-го туру Бундесліги Бохум – Хоффенхайм (2:0).
Господарі відкрили рахунок в середині першого тайму, а ще через 10 хвилини отримали право на пенальті. До позначки підійшов голкіпер Мануель Ріманн, але пробив настільки ж незграбно, як Серхіо Рамос у знаменитому півфіналі ЛЧ проти Баварії.
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Хоффенхайм намагався врятуватися від поразки. У компенсований час на подачу з кутового пішов навіть голкіпер, але все завершилося катастрофою. М'ячем заволодів Бохум. Мілош Пантовіч забив вже у порожні ворота зі своєї половини поля.
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