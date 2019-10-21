Голкипер блестящим голом в девятку спас команду от поражения

Голкипер норвежского Улл/Киса Стефан Хагеруп стал героем дня в местном чемпионате. Его гол еще долго будут смаковать местные телевизионщики.

В матче 27-го тура второго дивизиона чемпионата Норвегии Шейд – Улл/Киса хозяева вели в счете с 18-й минуты и уже доигрывали поединок в ожидании финального свистка. Впрочем, на последних минутах встречи все перевернулось с ног на голову.

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На 89-й минуте вратарь гостей Стефан Хагеруп сравнял счет шикарным ударом со штрафного. Подвиг 25-летнего голкипера настолько вдохновил его партнеров, что они успели в компенсированное время забить второй гол и вырвать победу. Знаменитый дух викингов все еще жив.