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Голкіпер блискучим голом у дев'ятку врятував команду від поразки

07:30 2799 Читать на русском
Голкіпер блискучим голом у дев'ятку врятував команду від поразки
Голкіпер забив шикарний гол в Норвегії

Голкіпер норвезького Улл/Кіса Стефан Хагеруп став героєм дня у місцевому чемпіонаті. Його гол ще довго смакуватимуть місцеві телевізійники.

В матчі 27-го туру другого дивізіону чемпіонату Норвегії Шейд – Улл/Кіса господарі вели в рахунку з 18-ї хвилини та вже догравали поєдинок в очікуванні фінального свистка. Втім, на останніх хвилинах зустрічі все перевернулося з ніг на голову.

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На 89-й хвилині воротар гостей Стефан Хагеруп зрівняв рахунок шикарним ударом зі штрафного. Подвиг 25-річного голкіпера настільки надихнув його партнерів, що вони встигли у компенсований час забити вдруге і вирвати перемогу. Знаменитий дух вікінгів все ще живий.

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