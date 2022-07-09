27-летний итальянец перебрался в Фиорентину на правах аренды из Аталанты, передает пресс- служба "фиалок". Соглашение Голлини рассчитано на один сезон и содержит опцию выкупа.

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Пьерлуиджи одевает футболку "Богини" с 2017-го, но последний сезон провел в аренде за Тоттенхэм, где был дублером Уго Льориса. Голкипер в Англии наиграл 10 поединков во всех турнирах, 2 из которых отстоял на ноль.

Для Голлини Фиорентина – не чужая команда. Он уже надевал ее футболку в 2010-2012 годах, но тогда выступал за молодежную команду. Теперь же имеет шанс проявить себя в основной.

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