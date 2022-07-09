27-річний італієць перебрався у Фіорентину на правах оренди з Аталанти, інформує пресслужба "фіалок". Угода Голліні розрахована на один сезон та містить опцію викупу.

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П'єрлуїджі одягає футболку "Богині" з 2017-го, але останній сезон провів в оренді за Тоттенхем, де був дублером Уго Льоріса. Голкіпер в Англії награв 10 поєдинків у всіх турнірах, 2 з яких відстояв на нуль.

Для Голліні Фіорентина – не чужа команда. Він вже одягав її футболку у 2010-2012 роках, але тоді виступав за молодіжну команду. Тепер же має нагоду проявити себе в основній.

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