Манчестер Юнайтед переміг Челсі 6 грудня в 15 турі АПЛ. Михайло Мудрик віддав асист. Дивіться відео голів і огляд матчу Манчестер Юнайтед – Челсі на "Футбол 24".

Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі Челсі та міг забити, але з гострого кута влучив у ближню стійку. Втім, без результативної дії українець гру не завершив – в його активі гольовий пас на Коула Палмера наприкінці першого тайму.

Манчестер Юнайтед переграв Челсі з дублем Мактоміная – Мудрик віддав асист, але мінуси українця переважили

На той момент МЮ вже вів у рахунку – відзначився Скотт Мактомінай, а Бруну Фернандеш не зумів реалізувати пенальті. По перерві шотландець, який у цьому сезоні вражає результативністю (5 голів у 12 матчах АПЛ), оформив дубль після навісу Гарначо.

2:1 – Манчестер Юнайтед набрав 27 очок і піднявся на 6 місце АПЛ. Команда Еріка Тен Хага відстає від Ман Сіті лише на 3 пункти. Челсі залишився на 10 сходинці, маючи 19 балів.