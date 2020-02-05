Гол вратаря спас Академию Пушкаша с Фаворовым, Фехервар Петряка в очередной раз потерял очки

Состоялись заключительные матчи 19-го тура чемпионата Венгрии с участием украинских легионеров.

Чемпионат Венгрии, 19-й тур

Дебрецен – Фехервар – 1:1

Голы: Боди, 81 – Ходжич, 27

Академия Пушкаша – Диошдьёр – 2:2

Голы: Кнежевич, 50, Хегеус, 90+2 – Ислай, 58 (пен.), Молнар, 70

Удаление: Хаджиев, 68 (А)

Ференцварош – Гонвед – 0:0

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Фехервар открыл счет быстрым голом в выездном матче против Дебрецена, однако хозяева под занавес встречи сумели вырвать одно очко. За Дебрецен весь матч на поле провел украинец Юрий Габовда, а в составе гостей все 90 минут отыграл Иван Петряк.

Перестрелку устроили Академия Пушкаша и Диошдьёр, забив на двоих 4 мяча. Изюминкой встречи стал гол на последних минутах от голкипера хозяев Хегеуса, который подарил своей команде ничью. Артем Фаворов появился на поле во втором тайме, но результативными действиями за хозяев не отличался.

Ференцварош Реброва вслед за Фехерваром потерял очки, расписав безголевую ничью с Гонведом. Александр Зубков и Игорь Харатин провели весь матч за лидеров чемпионата, но "отличились" только желтыми карточками.

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