Гол воротаря врятував Академію Пушкаша з Фаворовим, Фехервар Петряка вчергове втратив очки

Відбулись заключні матчі 19-го туру чемпіонату Угорщини за участі українських легіонерів.

Чемпіонат Угорщини, 19-й тур

Дебрецен – Фехервар – 1:1

Голи: Боді, 81 – Ходжіч, 27

Академія Пушкаша – Діошдьйор – 2:2

Голи: Кнежевіч, 50, Хегеус, 90+2 – Іслай, 58 (пен.), Молнар, 70

Вилучення: Хаджиєв, 68 (А)

Ференцварош – Гонвед – 0:0

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Фехервар відкрив рахунок швидким голом у виїзному матчі проти Дебрецена, проте господарі під завісу зустрічі зуміли вирвати одне очко. За Дебрецен увесь матч на полі провів українець Юрій Габовда, а у складі гостей усі 90 хвилин відіграв Іван Петряк.

Перестрілку влаштували Академія Пушкаша та Діошдьйор, забивши на двох 4 м'ячі. Родзинкою зустрічі став гол на останніх хвилинах від голкіпера господарів Хегеуса, який подарував своїй команді нічию. Артем Фаворов з'явився на полі у другому таймі, але результативними діями за господарів не відзначався.

Ференцварош Реброва услід за Фехерваром втратив очки, розписавши безгольову нічию з Гонведом. Олександр Зубков та Ігор Харатін провели весь матч за лідерів чемпіонату, але "відзначились" лише жовтими картками.

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Рятівний гол воротаря Академії Пушкаша