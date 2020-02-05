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Харатин может выступать за сборную Венгрии: тренер "мадьяр" требует натурализировать украинца

16:37 52 Читати українською
Харатин может выступать за сборную Венгрии: тренер "мадьяр" требует натурализировать украинца
Игорь Харатин / Фото ФК Ференцварош

Андрей Шевченко рискует потерять потенциального хавбека национальной команды.

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси посетил тренировку Ференцвароша, и изъявил желание заиграть Игоря Харатина за местную национальную команду, сообщает официальный сайт клуба.

Харатин рассказал, что получал предложение играть за сборную Венгрии

25-летний украинец имеет венгерские корни, что может упростить процедуру натурализации. Росси видит Харатина ключевым игроком сборной Венгрии. Сам Игорь ранее признался, что мечтает получить вызов именно в лагерь "сине-желтых".

Напомним, сборная Венгрии сохраняет шансы пробиться в финальный этап Евро-2020 через мартовские матчи плей-офф.

В текущем сезоне чемпионата Венгрии украинец провел 15 матчей.

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Игорь Харатин Игорь Харатин Венгрия Марко Росси Марко Росси Украинцы за рубежом Мир Украина Украина Венгрия Венгрия Сборная Украины
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