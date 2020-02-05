Харатин может выступать за сборную Венгрии: тренер "мадьяр" требует натурализировать украинца

Андрей Шевченко рискует потерять потенциального хавбека национальной команды.
Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси посетил тренировку Ференцвароша, и изъявил желание заиграть Игоря Харатина за местную национальную команду, сообщает официальный сайт клуба.
Харатин рассказал, что получал предложение играть за сборную Венгрии
25-летний украинец имеет венгерские корни, что может упростить процедуру натурализации. Росси видит Харатина ключевым игроком сборной Венгрии. Сам Игорь ранее признался, что мечтает получить вызов именно в лагерь "сине-желтых".
Напомним, сборная Венгрии сохраняет шансы пробиться в финальный этап Евро-2020 через мартовские матчи плей-офф.
В текущем сезоне чемпионата Венгрии украинец провел 15 матчей.
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