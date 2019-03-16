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Гол Селина не спас МТК от поражения, Ференцварош Реброва с Харатин одержал уверенную победу

20:15 54 Читати українською
Гол Селина не спас МТК от поражения, Ференцварош Реброва с Харатин одержал уверенную победу
Евгений Селин / МТК

Состоялись матчи 25 тура чемпионата Венгрии, в которых приняли участие украинские футболисты.

Чемпионат Венгрии, 25 тур

Академия Пушкаша – МТК – 3:2

Голы: Варга, 3, Наги, 49, Тамас, 90+1 – Селин, 28 Торгелле, 35

Ференцварош – Халадаш – 2:0

Голы: Ловренчич, 71, Шигер, 78 (пен)

Удаление: Кирай, 72 (Халадаш)

Академия Пушкаша принимала на своем поле МТК. В стартовом составе гостей вышли Евгений Селин и Артем Кичак. На двадцать восьмой минуте экс-защитник сборной Украины отметился голом. Правда, он не помог МТК одержать очки. Итоговый счет матча – 3:2.

В другом поединке Ференцварош, который возглавляет Сергей Ребров, принимал Халадаш. В составе хозяев на поле все 90 минут провел Игорь Харатин. Иван Петряк не смог сыграть из-за дисквалификации. Подопечные украинца дважды забили во втором тайме и одержал 3 очка.

После 25 туров МТК занимает 7 место и имеет в активе 31 очко, Ференцварош с тремя украинцами возглавляет турнирную таблицу и опережает Види на 8 зачетных пунктов.

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