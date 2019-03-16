Гол Селіна не врятував МТК від поразки, Ференцварош Реброва з Харатіним здобув впевнену перемогу

Відбулись матчі 25 туру чемпіонату Угорщини, у яких взяли участь українські футболісти.

Чемпіонат Угорщини, 25 тур

Академія Пушкаша – МТК – 3:2

Голи: Варга, 3, Нагі, 49, Тамас, 90+1 – Селін, 28, Торгелле, 35

Ференцварош – Халадаш – 2:0

Голи: Ловренчич, 71, Шигер, 78 (пен)

Вилучення: Кірай, 72 (Халадаш)

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Академія Пушкаша приймала на своєму полі МТК. У стартовому складі гостей вийшли Євген Селін та Артем Кічак. На 28-ій хвилині екс-захисник збірної України відзначився голом. Щоправда, він не допоміг МТК здобути очки. Підсумковий рахунок матчу – 3:2.

У іншому поєдинку Ференцварош, який очолює Сергій Ребров, приймав Халадаш. У складі господарів на полі усі 90 хвилин провів Ігор Харатін. Іван Петряк не зміг зіграти через дискваліфікацію. Підопічні українця двічі забили у другому таймі та здобули 3 очки.

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Після 25 турів МТК посідає 7 місце та має в активі 31 очко, Ференцварош з трьома українцями очолює турнірну таблицю та випереджає Віді на 8 залікових пунктів.