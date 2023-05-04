Ливерпуль одолел Фулхэм в матче 28 тура АПЛ со счётом 1:0. Смотрите гол и видеообзор встречи на Футбол 24.

Ливерпуль сохранил надежды на выход в Лигу чемпионов по итогам сезоне благодаря голу Мохамеда Салаха и суперспасению Алиссона на 77-й минуте после удара Карлоса Винисиуса.

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Салах забил с пенальти, который для Ливерпуля заработал Дарвин Нуньес. Тем самым египтянин продлил свою забивную серию в домашних матчах чемпионата до 8 встреч. Это – самая результативная серия игрока Ливерпуля на Анфилде со времён Луиса Суареса в 2014 году.

Победа позволила Ливерпулю набрать 59 очков (5-я строчка), Фулхэм остался десятым (45 пунктов).