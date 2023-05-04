Ліверпуль здолав Фулхем у матчі 28 туру АПЛ з рахунком 1:0. Дивіться гол і відеоогляд зустрічі на Футбол 24.

Ліверпуль зберіг надії на вихід до Ліги чемпіонів за підсумками сезону завдяки голу Мохамеда Салаха і суперпорятунку Аліссона на 77-й хвилині після удару Карлоса Вінісіуса.

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Салах забив із пенальті, який для Ліверпуля заробив Дарвін Нуньєс. Тим самим єгиптянин продовжив свою забивну серію в домашніх матчах чемпіонату до 8 зустрічей. Це – найрезультативніша серія гравця Ліверпуля на Анфілді з часів Луїса Суареса у 2014 році.

Перемога дозволила Ліверпулю набрати 59 очок (5-та сходинка), Фулхем залишився десятим (45 пунктів).