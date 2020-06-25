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Гол Рамоса в стилі Бекхема у відеоогляді матчу Реал – Мальорка

10:17 - Читать на русском
Гол Рамоса в стилі Бекхема у відеоогляді матчу Реал – Мальорка
Реал – Мальорка – 2:0 – відео голів та огляд матчу

В рамках 31-го туру Ла Ліги Реал переконливо обіграв Мальорку (2:0). Дивіться відео голів та огляд матчу Реал – Мальорка.

19’ Жуніор Вінісіус
56’ Серхіо Рамос
 
19’ Жуніор Вінісіус
56’ Серхіо Рамос

Реал швидко вийшов вперед у рахунку – Вінісіус отримав передачу від Модріча і класно розібрався із голкіпером. У другому таймі Серхіо Рамос поставив крапку в матчі, класним ударом зі штрафного в стилі Бекхема.

Реал впевнено переміг Мальорку і зрівнявся за очками з Барселоною, Алавес поступився Осасуні: Ла Ліга, 31 тур, середа

Таким чином, Реал набрав 68 очок та знову очолює турнірну таблицю, Мальорка з 26 пунктами залишилась у зоні вильоту.

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Відеоновини Іспанія Мальорка Мальорка Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид - Мальорка
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