Гол Рамоса в стилі Бекхема у відеоогляді матчу Реал – Мальорка

В рамках 31-го туру Ла Ліги Реал переконливо обіграв Мальорку (2:0). Дивіться відео голів та огляд матчу Реал – Мальорка.

Реал швидко вийшов вперед у рахунку – Вінісіус отримав передачу від Модріча і класно розібрався із голкіпером. У другому таймі Серхіо Рамос поставив крапку в матчі, класним ударом зі штрафного в стилі Бекхема.

Реал впевнено переміг Мальорку і зрівнявся за очками з Барселоною, Алавес поступився Осасуні: Ла Ліга, 31 тур, середа

Таким чином, Реал набрав 68 очок та знову очолює турнірну таблицю, Мальорка з 26 пунктами залишилась у зоні вильоту.