Голкипер Шахтера Анатолий Трубин доказывает, что не зря ему доверили место в воротах донецкого клуба.

Шахтер не пропустил в поединке 18-го тура УПЛ против Десны (4:0), не без помощи Анатолия Трубина.

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19-летний голкипер "горняков" один из своих сейвов опубликовал в Instagram. Гуцуляк ворвался в штрафную хозяев и сильным ударом хотел поразить ближний угол, однако Анатолию удалось парировать выстрел.

В нынешнем сезоне УПЛ Трубин провел 13 матчей, в которых пропустил 8 голов.

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