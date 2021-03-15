Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін доводить, що недаремно йому довірили місце у воротах донецького клубу.

Шахтар не пропустив у поєдинку 18-го туру УПЛ проти Десни (4:0), не без допомоги Анатолія Трубіна.

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19-річний голкіпер "гірників" один зі своїх сейвів опублікував в Instagram. Гуцуляк увірвався в штрафний майданчик господарів та сильним ударом хотів вразити ближній кут, проте Анатолію вдалось парирувати постріл.

У нинішньому сезоні УПЛ Трубін провів 13 матчів, в яких пропустив 8 голів.

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