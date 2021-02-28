Иногда Серия В может удивить даже больше, чем элитный дивизион итальянского футбола. Подтверждение этому нашлось в матче Пиза – Виченца.

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Нападающий гостей Рикардо Меджорини забил просто сумасшедший гол. После подачи с углового защитникам удалось отбить мяч, но тот отлетел в сторону Меджорини. Форвард не растерялся и с острого угла исполнил эффектную бисиклету.

К слову, этот гол сделал счет в матче 2:0 в пользу гостей, но Виченца не смогла довести дело до победы, пропустив дважды в середине второго тайма.

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