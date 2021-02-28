Іноді Серія В може здивувати навіть більше, ніж елітний дивізіон італійського футболу. Підтвердження цього знайшлося в матчі Піза – Віченца.

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Нападник гостей Рікардо Меджоріні забив просто божевільний гол. Після подачі з кутового захисникам вдалося відбити м'яч, але той відлетів у напрямку Меджоріні. Форвард не розгубився і з гострого кута виконав ефектну бісіклету.

До слова, цей гол зробив рахунок у матчі 2:0 на користь гостей, але Віченца не змогла довести справу до перемоги, пропустивши двічі в середині другого тайму.

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