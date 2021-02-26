Килиан Мбаппе стал автором самого красивого гола недели в ЛЧ, сообщает официальный Twitter соревнований. Звезда ПСЖ в поединке с Барселоной оформил хет-трик, а лучшим мячом был признан третий, забитый после стремительной контратаки.

Обамеянг признан игроком недели в Лиге Европы

По результатам голосования, которое проводилось на сайте УЕФА, болельщики сформировали свою топ-4. Вторым по шедевральносте был признан мяч Махмуда Дауды (Боруссия Д) в игре с Севильей, третьим – красота через себя Оливье Жиру (Челси) в ворота Атлетико. Четверку закрывает победный дальний выстрел Ферлана Менди (Реал) в противостоянии с Аталантой.

Заметим, матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 9-10 и 16-17 марта.

Велика ніч Динамо вже не унікальна: Мессі біля розбитого корита Барселони, Мбаппе повторює Шевченка і віщує крах Лео