Уже через 8 секунд после стартового свистка арбитра мяч оказался в сетке ворот Ден Хаага. Именно эта команда разыграла мяч в центре поля, однако это не помешало гостям пропустить молниеносно.

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Голкипер Дэвид ван де Рит крайне неудачно обработал пас от партнера. Вратарь неуклюже отпустил мяч на несколько метров. Этим воспользовался 18-летний Несто Грун. Нападающий Фейеноорда U-21 пошел в прессинг, отобрал мяч и направил его в сетку, а вратарь стал антигероем эпизода.

Поединок завершился настоящим голепадом – команды устроили эффектную перестрелку, забив 8 мячей на двоих. Верх взяла молодежка Фейеноорда со счетом 5:3. Роттердамцы идут на 3-й позиции в молодежном чемпионате Нидерландов, Ден Хааг U-21 занимает 5 место.