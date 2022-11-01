Гол на 9-й секунде в чемпионате Нидерландов после ошибки голкипера – видео курьеза
В матче молодежных команд Фейеноорда и Ден Хаага случился эпичный конфуз.
Уже через 8 секунд после стартового свистка арбитра мяч оказался в сетке ворот Ден Хаага. Именно эта команда разыграла мяч в центре поля, однако это не помешало гостям пропустить молниеносно.
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Голкипер Дэвид ван де Рит крайне неудачно обработал пас от партнера. Вратарь неуклюже отпустил мяч на несколько метров. Этим воспользовался 18-летний Несто Грун. Нападающий Фейеноорда U-21 пошел в прессинг, отобрал мяч и направил его в сетку, а вратарь стал антигероем эпизода.
Поединок завершился настоящим голепадом – команды устроили эффектную перестрелку, забив 8 мячей на двоих. Верх взяла молодежка Фейеноорда со счетом 5:3. Роттердамцы идут на 3-й позиции в молодежном чемпионате Нидерландов, Ден Хааг U-21 занимает 5 место.