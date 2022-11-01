Вже через 8 секунд після стартового свистка арбітра м'яч опинився у сітці воріт Ден Гаага. Саме ця команда розіграла м'яч у центрі поля, проте це не завадило гостям блискавично пропустити.

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Голкіпер Девід ван де Ріт вкрай невдало обробив пас від партнера. Воротар незграбно відпустив м'яч на кілька метрів. Цим скористався 18-річний Несто Грун. Нападник Фейєнорда U-21 пішов у пресинг, відібрав м'яч і спрямував його в сітку, а воротар став антигероєм епізоду.

Поєдинок завершився справжнім голепадом – команди влаштували ефектну перестрілку, забивши 8 м'ячів на двох. Гору взяла молодіжка Фейєнорда з рахунком 5:3. Роттердамці йдуть на 3-й позиції у молодіжному чемпіонаті Нідерландів, Ден Гааг U-21 посідає 5 місце.