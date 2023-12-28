У матчі з Крістал Пелас вінгер Челсі Михайло Мудрик доторкнувся до історії. Він став частиною наймолодшої команди Челсі в АПЛ в історії лондонського клубу. У день гри середній вік футболістів стартового складу становив 23 роки і 21 день. Це восьмий склад у списку наймолодших в історії АПЛ.

Челсі переміг Крістал Пелас – Мудрик забив гол, міг оформити дубль і "розчинився" після перерви

І саме в цій зустрічі Мудрику вдалося відзначитися – він відкрив рахунок на 13-й хвилині. Українець забив не стільки завдяки успішним діям своїх партнерів, скільки всупереч їм. Під час гольової атаки Гюсто і Нкунку зробили максимально невдалі передачі на своїх партнерів, проте м'яч випадковим чином все ж опинився в ногах у Мудрика. Вінгеру залишалося лише підставити ногу і спрямувати снаряд у сітку.

Перед самою перервою Олісе вдалося зрівняти рахунок, але за хвилину до кінця основного часу зустрічі команда Маурісіо Почеттіно змогла вирвати перемогу – голом з 11-метрової позначки відзначився Мадуеке.