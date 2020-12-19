Чемпіонат Італії 2020/21, 13-й тур

Фіорентина – Верона – 1:1

Голи: Влаховіч, 19 (пен) – Велозу, 6 (пен)

Сампдорія – Кротоне – початок о 19:00

Парма – Ювентус – початок о 21:45

Програму дня в італійській Серії А відкривав поєдинок Фіорентина – Верона. Вже на 3-й хвилині матчу арбітр призначив одинадцятиметровий за фол у штрафному майданчику – Велозу не змарнував цей шанс і вивів гостей уперед. На 19-й рефері призначив ще один пенальті, але цього разу вже на користь "фіалок" – Влаховіч без особливих проблем зрівняв рахунок. Більше вартих уваги моментів у першому таймі не відбулось і команди пішли на перерву за нічийного рахунку.

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У другому таймі суперники стали більше атакувати, проте гостроти у гру це не додало. "Фіалки" трохи більше володіли м'ячем, але за точністю ударів випереджала Верона. До кінця матчу команди не створили жодного по-справжньому небезпечного моменту, і фінальний свисток зафіксував бойову нічию – 1:1.

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