Гол Ярмоленко в ворота Аугсбурга вошел в десятку лучших голов сезона Боруссии

Ярмоленко уже не играет за Боруссию, но его гол попал в рейтинг лучших в прошлом сезоне для Боруссии.

Гол Ярмоленко в ворота Аугсбурга занял 10 место в рейтинге лучших голов прошлого сезона Боруссии. Украинец после углового отправил мяч в ворота пяткой. Тот матч бывшая команда Ярмоленко выиграла 2:1.

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Напомним, Ярмоленко играл за Боруссию в течение прошлого сезона, из-за травмы украинский хавбек не смог полностью раскрыть свой потенциал в немецком клубе. Ярмоленко сыграл за Боруссию в 26 матчах и забил 6 голов.

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