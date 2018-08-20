Ярмоленко в Вест Хэме еще не основной, но получил большую дозу комплиментов от легендарного бомбардира АПЛ

Лучший бомбардир в истории английской Премьер-лиги Алан Ширер уже не может дождаться феерии от лидера сборной Украины. Андрей Ярмоленко является для легендарного бомбардира, а ныне телеэксперта, одним из тех игроков, за которыми стоит проследить в сезоне 2018/19.

Во время последних выходных Ярмоленко вышел на замену против Борнмута снова в момент, когда его Вест Хэм проигрывал. Подбодрить Андрея в Лондон отправились его агент Вадим Шаблий и другой украинский форвард с опытом игры в АПЛ Сергей Ребров, который также поиграл в составе "молотов". А вот Алан Ширер, который наколотил 260 голов в чемпионате Англии (значительно больше любого другого), положительно оценил шансы 28-летнего экс-динамовца проявить себя в новой лиге. Даже такие величественные бомбардиры ждут от украинца выступлений в стартовом составе.

"Какого черта Ярмоленко не в основе – он должен выйти на Арсенал": фанаты Вест Хэма отреагировали на игру украинца в АПЛ

"Одним из тех, за кем с нетерпением буду следить в нынешнем сезоне, является Андрей Ярмоленко, который за примерно 20 миллионов фунтов перешел в Вест Хэм. Когда вы посмотрите на его достижения в сборной Украины и Динамо Киев, увидите, что особенно в национальной команде он забивает практически в каждой второй международной игре.

Это быстрый, направленный на атаку игрок с голевым чутьем. Может сыграть на любой позиции в атакующем треугольнике. По моему мнению, его сотрудничество с Арнаутовичем будет очень опасным для соперников.

Оба чрезвычайно мастеровитые, оба быстрые и очень хорошо управляют игрой вперед. Думаю, что защитникам не слишком понравится играть против него. На мой взгляд, он будет брать мяч под контроль, двигать вперед, может проникать в чужой штрафной и прилагать усилия, чтобы забить гол.

Ярмоленко также не будет бояться играть за пределами штрафной и подгонять мячи вовнутрь. Я думаю, если эти двое хорошо провели предсезонную подготовку Вест Хэма, они создадут много проблем для соперников", - заявил Ширер для официального канала Премьер-лиги.

Напомним, Ярмоленко еще не успел дебютировать за Вест Хэм с первых минут в официальном матче. Андрей сейчас выглядит жертвой большой трансферной кампании его клуба, ведь в каждом матче в основе и на замену выходят 5-7 дебютантов, а некоторые только ждет своего звездного часа. После провального старта сезона в АПЛ команда Пеллегрини едет в гости к обновленному Арсеналу, который также проиграл оба матча с новым тренером.

Если "молоты" и 25 августа (в 17:00 по Киеву) не смогут взять очки, их ждет перспектива затяжного кризиса, ведь впереди в календаре непростой Вулверхэмптон и мощные Эвертон, Челси и Манчестер Юнайтед. Наставник Вест Хэма должен решить в первую очередь традиционные проблемы с психологией и защитой, но и с креативом и поиском оптимального атакующего трио у команды не все идеально.

На позиции украинского вингера уже 2 разных игрока выходили со старта. Похоже, что вскоре и Ярмоленко получит свой шанс сыграть в основе, которым должен будет воспользоваться на все 100, если хочет закрепиться в статусе основного. По крайней мере прямо сегодня более 90% фанатов Вест Хэма хотят видеть нашего полузащитника в стартовом составе на ближайшие матчи.