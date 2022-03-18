Гол Ярмоленко в видеообзоре матча Вест Хэм – Севилья – 2:0
18 марта 08:28 - Читати українською
Вест Хэм обыграл Севилью в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
осн. час ( 1 : 0 )
завершено
Минимальное поражение в Испании оставляло лондонцам неплохие шансы выйти в следующий раунд. Нужно было только на своем поле одержать победу с разницей в два мяча.
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В конце первого тайма половину дела сделал Томаш Соучек, но для полного успеха понадобился овертайм. Там героем стал Андрей Ярмоленко, во втором матче подряд забивший важный гол за Вест Хэм.
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