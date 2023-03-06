Гол Фаворова не врятував Академію Пушкаша від поразки аутсайдеру – команда втратила шанс увірватись у топ-3
Український легіонер Артем Фаворов відзначився голом в угорській першості. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".
Угорщина, 22-й тур
Гонвед – Академія Пушкаша – 3:1
Голи: Пренга, 57, 67, Лукіч, 81 – Фаворов, 47
Вилучення: Дока, 85 (Гонвед)
Форвард Шахтаря дебютним голом приніс перемогу своїй команді у чемпіонаті Австрії
Академія Пушкаша несподівано програла на виїзді відвертому аутсайдеру чемпіонату Угорщини – Гонведу. Український півзахисник гостей Артем Фаворов вийшов у старті – саме він відкрив рахунок у матчі одразу по перерві.
Однак, втримати перемогу Академії не вдалось – господарі змогли тричі вжалити суперника. Вилучення у Гонведа за 5 хвилин до завершення матчу не допомогло команді українця бодай скоротити рахунок до мінімуму. Наприкінці зустрічі наш земляк заробив ще й жовту картку.
Перемога не дозволила Академії Пушкаша увірватись у топ-3 чемпіонату – команда з 30 очками йде п'ятою. Гонвед з 22-ма пунктами передостанній.
До слова, для Фаворова цей гол став уже третім у сезоні (у 23 матчах). Також в активі українця 4 асисти.
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