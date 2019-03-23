Хадсон-Одой помог Англии победить Чехию и побил полувековой рекорд

Форвард Челси Каллум Хадсон-Одой записал свое имя в историю сборной Англии.

Каллум Хадсон-Одой вышел на поле на 70-й минуте отборочного поединка Евро-2020 Англия – Чехия (5: 0). Таким образом форвард Челси стал самым молодым победителем в официальном матче в истории "трех львов", который сообщает Opta Joe.

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Каллум провел свой первый победный поединок за национальную команду в возрасте 18 лет и 135 дней. Юный талант превзошел достижение Данкана Эдвардса, который дебютировал с победы за сборную Англии в возрасте 18 лет и 183 дней.

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