Годин сравнил Мартинеса и Гризманна

Защитник сборной Уругвая Диего Годин поделился мыслями относительно партнера по команде Лаутаро Мартинеса и Антуана Гризманна, с которым ранее играл в Атлетико.

"Гризманн и Мартинес разные нападающие, но у Лаутаро есть потенциал, чтобы в будущем стать лучше француза. По игровым качествам он напоминает Суареса или Агуэро. Лаутаро очень хорош в обороне и ежедневно прогрессирует", – цитирует Година издание ESPN.

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Напомним, в текущем сезоне 22-летний аргентинский форвард сыграл за Интер во всех турнирах в 28 поединках, в которых забил 16 голов и отдал 4 результативные передачи.

На счету 29-летнего француза 37 матчей за Барселону – нападающий сумел 14 раз расписаться в воротах соперников и еще 4 раза ассистировал одноклубникам.

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