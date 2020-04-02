toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИОНЕЛЬ МЕССИ ШАХТЕР

Годин сравнил Мартинеса и Гризманна

06:00 21 Читати українською
Годин сравнил Мартинеса и Гризманна
Антуан Гризманн и Лаутаро Маринес / Фото из открытых источников

Защитник сборной Уругвая Диего Годин поделился мыслями относительно партнера по команде Лаутаро Мартинеса и Антуана Гризманна, с которым ранее играл в Атлетико.

"Гризманн и Мартинес разные нападающие, но у Лаутаро есть потенциал, чтобы в будущем стать лучше француза. По игровым качествам он напоминает Суареса или Агуэро. Лаутаро очень хорош в обороне и ежедневно прогрессирует", – цитирует Година издание ESPN.

Барселона предлагает Лаутаро необычный контракт – известны сроки и зарплата

Напомним, в текущем сезоне 22-летний аргентинский форвард сыграл за Интер во всех турнирах в 28 поединках, в которых забил 16 голов и отдал 4 результативные передачи.

На счету 29-летнего француза 37 матчей за Барселону – нападающий сумел 14 раз расписаться в воротах соперников и еще 4 раза ассистировал одноклубникам.

Холанд – в Реал, Бензема – в Борусію: 10 вражаючих обмінів, які можуть підірвати трансферний ринок

blog_ava
Конфликт Ващука и Гусева: Генеральная прокуратура отреагировала на заявление нардепа от "Слуги народа" о задолженности
1 апреля
961
Теги
Диего Годин Диего Годин Луис Суарес Луис Суарес Интер Интер Атлетико Атлетико Барселона Барселона Италия Лаутаро Мартинес Лаутаро Мартинес Серхио Агуэро Серхио Агуэро Антуан Гризманн Антуан Гризманн
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
17
час
:
7
мин
Рух
00:00
МФК Металлург
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук