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Барселона предлагает Лаутаро необычный контракт – известны сроки и зарплата

21:27 74 Читати українською
Барселона предлагает Лаутаро необычный контракт – известны сроки и зарплата
Лаутаро Мартинес / ФК Интер

Форвард сборной Аргентины Лаутаро Мартинес все ближе к переезду на Пиренеи.

Барселона продолжает работать над трансфером аргентинского форварда миланского Интера Лаутаро Мартинеса, сообщает издание AS.

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"Блаугранас" готовы предложить 22-летнему нападающему впечатляющий контракт на 7 лет – по системе 5+2. Кроме того, каталонцы обещают игроку 7 млн ​​евро в год, что на 3 млн больше, чем ему предлагает Интер для продления соглашения.

Миланцы не спешат расставаться со своим нападающим, контракт с которым действует до 30 июня 2023 года, ведь знают, что для переговоров покупателю придется активировать впечатляющую клаусулу аргентинца в размере 112 млн евро.

Имеет Барселона и еще один вариант, чтобы подписать Мартинеса: каталонцы готовы пожертвовать кем-то из своих игроков, включив их в опцию обмена. Среди таких "счастливчиков" называют Ивана Ракитича, Артуро Видаля, Усмана Дембеле, Филиппе Коутиньо и Нелсона Семеду. Форвард Луис Суарес не входит в этот перечень, несмотря на то, что Лаутаро является прямым конкурентом на позицию уругвайца.

Напомним, в текущем розыгрыше Серии А Мартинес сыграл за Интер в 22 поединках, в которых забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.

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