Годин официально стал игроком Интера

Миланский Интер объявил о подписании защитника сборной Уругвая Диего Година.

Опытный центрбэк подписал контракт с "нерадзурри", сообщает официальный сайт клуба.

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Годин перебрался в Италию на правах свободного агента и заключил соглашение на 3 года. Ранее сообщалось, что в Интере 33-летний уругваец станет одним из самых высокооплачиваемых игроков. Ориентировочно он будет зарабатывать 6,75 млн евро.

Годин в течение девяти лет защищал цвета мадридского Атлетико. В составе "матрасников" он стал чемпионом Испании в сезоне 2012/13, завоевал Кубок и Суперкубок страны, а также дважды побеждал в Лиге Европы и трижды в Суперкубке УЕФА.