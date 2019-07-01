Годін офіційно став гравцем Інтера

Міланський Інтер оголосив про підписання оборонця збірної Уругваю Дієго Годіна.

Досвідчений центрбек підписав контракт із "нерадзуррі", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Годін перебрався до Італії на правах вільного агента й уклав угоду на 3 роки. Раніше повідомлялося, що в Інтері 33-річний уругваєць стане одним із найбільш оплачуваних гравців. Орієнтовно він зароблятиме 6,75 млн євро.

Дієго Годін впродовж дев'яти років захищав кольори мадридського Атлетіко. З "матрацниками" він став чемпіоном Іспанії у сезоні 2012/13, здобув Кубок та Суперкубок країни, а також двічі перемагав у Лізі Європи та тричі в Суперкубку УЄФА.