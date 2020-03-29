Годин обвинил правительство Италии в ужасных последствиях коронавируса

Защитники Интера Диего Годин выступил с критикой в адрес итальянского правительства из-за последствий пандемии коронавируса.

"Нас подвергали опасности до последнего дня, они тянули до тех пор, пока ситуация не стала нестабильной. Система здравоохранения рухнула, не хватает мест в отделениях интенсивной терапии, не хватает врачей.

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Мы продолжали играть в течение нескольких недель, продолжали тренироваться, играть без фанатов. Лишь после того, как у Ругани была обнаружена инфекция, для нас и футболистов Ювентуса был введен карантин.

Здесь сначала не придавали значения тому, что происходит, думали, что это проблемы Китая, вирус не дойдет до других стран. Принимались некоторые меры, но это происходило довольно медленно. Нас предупреждали, но никаких серьезных шагов сделать что-нибудь на уровне правительства сделано не было.

Усилия, которые врачи и люди прилагают в сфере здравоохранения, впечатляют. Сегодня они действительно герои, вы должны видеть то, что они делают, это действительно прогресс", – поделился Годин в комментарии ESPN.

Напомним, Италия больше всего пострадала из-за вируса из всех европейских стран. За минувшие сутки в стране погибли еще 889 человек. В результате общее число погибших достигло 10 023 человек.

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