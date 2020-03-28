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"Они смеялись над нами": Огбонна вспомнил, как в Англии восприняли первые новости о коронавирусе

19:23 46 Читати українською
"Они смеялись над нами": Огбонна вспомнил, как в Англии восприняли первые новости о коронавирусе
Анжело Огбонна / Reuters

Защитник Вест Хэма и сборной Италии Анджело Огбонна вспомнил, как англичане восприняли беспокойство коронавирусом на Апеннинах.

"Сначала в Англии был скептицизм, они недооценили эту проблему. Англичане смеялись над Италией, они думали, что мы сильно раздуваем ситуацию с коронавирусом.

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Я живу в Лондоне, но сразу же забеспокоился этим вопросом. Да, в Лондоне люди переживали, пустые супермаркеты, меньше людей на улицах и так далее. Но Лондон – не вся Англия.

Мы ждем указаний от лиги, чтобы понять, как будет развиваться ситуация дальше. Сейчас, когда заболел премьер-министр Джонсон, беспокойство усилилось", – цитирует Огбонна Tuttomercatoweb.

Напомним, Италия больше всего пострадала из-за вируса из всех европейских стран. На сегодня там зафиксировано более 80 тысяч инфицированных, из которых около 10 тысяч смертельных случаев.

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коронавирус Италия Англия Анжело Огбонна Анжело Огбонна Вест Хэм Вест Хэм
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