"Они смеялись над нами": Огбонна вспомнил, как в Англии восприняли первые новости о коронавирусе

Защитник Вест Хэма и сборной Италии Анджело Огбонна вспомнил, как англичане восприняли беспокойство коронавирусом на Апеннинах.

"Сначала в Англии был скептицизм, они недооценили эту проблему. Англичане смеялись над Италией, они думали, что мы сильно раздуваем ситуацию с коронавирусом.

Вест Хэм возобновил тренировки – клуб Ярмоленко оригинально справляется с карантином

Я живу в Лондоне, но сразу же забеспокоился этим вопросом. Да, в Лондоне люди переживали, пустые супермаркеты, меньше людей на улицах и так далее. Но Лондон – не вся Англия.

Мы ждем указаний от лиги, чтобы понять, как будет развиваться ситуация дальше. Сейчас, когда заболел премьер-министр Джонсон, беспокойство усилилось", – цитирует Огбонна Tuttomercatoweb.

Напомним, Италия больше всего пострадала из-за вируса из всех европейских стран. На сегодня там зафиксировано более 80 тысяч инфицированных, из которых около 10 тысяч смертельных случаев.

"Историческая резня": ультрас Аталанты требуют у Малиновского и Ко сняться с чемпионата Италии