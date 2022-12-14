Универсальный защитник Аякса Дэйли Блинд устал находиться без постоянной игровой практики под руководством Альфреда Схрёдера. Как информирует De Telegraaf, Блинд попросил амстердамский клуб о досрочном расторжении контракта, который действует до лета 2023 года.

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Аякс ответил согласием – из уважения к Дэйли. Сообщается, что клуб не хотел бы отпускать Блинда, но не может пойти против желания своего воспитанника.

В сезоне 2022/23 Блинд потерял место основного левого защитника – Схрёдер предпочитал использовать на этой позиции Оуэна Вейндала и Девайна Ренша.

Источник отмечает, что в услугах Блинда заинтересован бельгийский Антверпен.

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