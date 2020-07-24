"Глупо думать, что Суркисам не болит": экс-тренер Карпат и Металлиста – о назначении Луческу

"Луческу в свое время смог изменить баланс сил, перевернуть все в пользу Шахтера. Шахтер сейчас базируется в Киеве, где вотчина Динамо – была и останется.

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Глупо думать, что Суркисам не болит. Это Динамо. Они хотят тех решений, которые будут приносить результат. И мы с вами ждем. И пока у меня нет оснований думать, что назначение Луческу не принесет результат", – сказал Севидов в эфире UA-Футбол.

Напомним, что назначение экс-тренера Шахтера в Динамо вызвало неоднозначные настроения среди болельщиков киевлян и известных экспертов. В частности о Луческу уже успели высказаться Саленко, Беланов, Маркевич и другие звезды украинского футбола.

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