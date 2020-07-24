toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

"Безглуздо думати, що Суркісам не болить": екс-тренер Карпат і Металіста – про призначення Луческу

14:57 - Читать на русском
"Безглуздо думати, що Суркісам не болить": екс-тренер Карпат і Металіста – про призначення Луческу
Олександр Севідов / Фото з відкритих джерел

Відомий український тренер Олександр Севідов відреагував на новину про нового керманича "біло-синіх".

"Луческу свого часу зміг змінити баланс сил, перевернути все на користь Шахтаря. Шахтар зараз базується в Києві, де вотчина Динамо – була і залишиться.

"Не рівень Динамо": Севідов однозначно оцінив гру Русина

Безглуздо думати, що Суркісам не болить. Це Динамо. Вони хочуть тих рішень, які будуть приносити результат. І ми з вами чекаємо. І поки що у мене немає підстав думати, що призначення Луческу не принесе результат", – сказав Севідов в ефірі UA-Футбол.

Нагадаємо, що призначення екс-тренера Шахтаря у Динамо викликало неоднозначні настрої серед вболівальників киян та відомих експертів. Зокрема про Луческу вже встигли висловитись Саленко, Бєланов, Маркевич та інші зірки українського футболу.

Луческу і кадрова революція: у зоні ризику мінімум 10 гравців, серед них – лідери Динамо

blog_ava
Луческу покинув Україну після підписання контракту з Динамо
08:24
5190
Теги
Динамо Динамо Ігор Суркіс Мірча Мірча Луческу Григорій Суркіс Олександр Олександр Севідов
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
37
хв
Агробізнес
18:00
Волинь
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук