"Безглуздо думати, що Суркісам не болить": екс-тренер Карпат і Металіста – про призначення Луческу

"Луческу свого часу зміг змінити баланс сил, перевернути все на користь Шахтаря. Шахтар зараз базується в Києві, де вотчина Динамо – була і залишиться.

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Безглуздо думати, що Суркісам не болить. Це Динамо. Вони хочуть тих рішень, які будуть приносити результат. І ми з вами чекаємо. І поки що у мене немає підстав думати, що призначення Луческу не принесе результат", – сказав Севідов в ефірі UA-Футбол.

Нагадаємо, що призначення екс-тренера Шахтаря у Динамо викликало неоднозначні настрої серед вболівальників киян та відомих експертів. Зокрема про Луческу вже встигли висловитись Саленко, Бєланов, Маркевич та інші зірки українського футболу.

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