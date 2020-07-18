"Не уровень Динамо": Севидов однозначно оценил игру Русина

Бывший наставник ряда украинских команд Александр Севидов поделился мыслями относительно линии атаки киевского Динамо после поединка против луганской Зари (3:1).

"К сожалению, в этом матче мы увидели, что Динамо вновь играло без нападающих. Русин – хороший парень, много двигается, много борьбы выигрывает, много карточек зарабатывает на себе, но его уровень на данный момент – не уровень Динамо.

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Были ситуации, когда он принимал абсолютно неверные решения, ведь игра могла закончиться гораздо раньше. Да, ему не хватает опыта. Но желание огромное, и это подкупает Михайличенко, и поэтому, наверное, играет Русин, а не Соль", – заявил Севидов в комментарии UA-Футбол.

Напомним, что Назарий Русин вернулся в Киев из аренды зимой. С тех пор он провел 12 матчей во всех турнирах, в которых забил только 2 мяча.

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