"Спустя так много лет я все еще думаю об этом. И по сей день я не понимаю, что произошло и почему я принял такое решение. Конечно, в тот момент Барселона была лучшей командой в мире, но я был счастлив в Арсенале. У меня были друзья, я наслаждался работой с тренером, играл в одной из лучших команд... Болельщики, стадион, АПЛ... Не понимаю, почему ушел.

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Я плакал, когда разговаривал с Венгером. Мы говорили в межсезонье перед моим уходом, он сказал, что хочет меня сохранить и что я – важный игрок. Я плакал и не знал, что делать. Конечно, в Барселоне я завоевал много трофеев, но я не играл там столько же, сколько в Арсенале. Это исключительно моя ошибка, потому что в то время много чего произошло в моей личной жизни", – цитирует Глеба Goal.com со ссылкой на In Lockdown podcast.

Напомним, белорусский футболист с 2008 по 2011 год защищал цвета Барселоны. С каталонцами Глеб выиграл чемпионат и Кубок Испании, а также Лигу чемпионов.

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