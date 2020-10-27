"Через так багато років я все ще думаю про це. І до цього дня я не розумію, що сталося і чому я ухвалив таке рішення. Звичайно, в той момент Барселона була найкращою командою в світі, але я був щасливий в Арсеналі. У мене були друзі, я насолоджувався роботою з тренером, грав в одній з найкращих команд... Вболівальники, стадіон, АПЛ... Не розумію, чому пішов.

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Я плакав, коли розмовляв з Венгером. Ми говорили в міжсезоння перед моїм відходом, він сказав, що хоче мене зберегти і що я важливий гравець. Я плакав і не знав, що робити. Звичайно, в Барселоні я завоював багато трофеїв, але я не грав там стільки ж, скільки в Арсеналі. Це виключно моя помилка, тому що в той час багато чого сталося в моєму особистому житті", – цитує Глєба Goal.com з посиланням на In Lockdown podcast.

Нагадаємо, білоруський футболіст з 2008 по 2011 рік захищав кольори Барселони. З каталонцями Глєб виграв чемпіонат і Кубок Іспанії, а також Лігу чемпіонів.

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