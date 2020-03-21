"Мне не понравилось отношение в Динамо – что это за цирк?": Глеб признался, почему не перешел в команду Лобановского

Бывший полузащитник сборной Беларуси Александр Глеб вспомнил, как приезжал на просмотр в киевское Динамо.

"Прошел его, но не вернулся. Я на просмотр приехал, а не на тест Купера. Мне тогда лет 17-18 было. Нас привезли на базу и поселили в старом здании, как в старом детском лагере. Если они приглашают на просмотр, то что это за цирк? У меня тоже достоинство было, мне делали предложения клубы из России, но я им отказал. Для меня Динамо было на одном уровне со Спартаком, но команду особо не выделял. Знал, что там Лобановский, что они хорошо выступили. но и меня же не со двора взяли.

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Меня президент БАТЭ Капский попросил поехать на просмотр, они там о чем-то договаривались. Но это было не мое желание, мне не хотелось ехать в Киев, ведь у меня уже был подписан предварительный контракт со Штутгартом. Анатолий Анатольевич не был в курсе и отправил в Киев. Наверное, хотели продать подороже.

Я не саботировал, но тест Купера не собирался бегать. Приехать на просмотр, чтобы набрать физические данные? Так это можно в любой момент сделать. На предсезонке, например. А здесь приезжаешь – бегай. Для меня это бред. Когда приезжаешь, то играешь в футбол, участвуешь в тренировках, удары отрабатываешь. С основой я не тренировался. Думал, на просмотр едет человека 3, а там 50 приехали. И 80% бежали тест Купера. Где еще 5-6 человек не побежали. Какой в ​​этом смысл? Для меня это дико.

С Динамо нам звонили, говорили, чтобы мы оставались в Киеве и встретили там Новый год, а потом сборы бы продолжились. Но кто так захочет? Конечно, нет. Мы все-таки выходцы из СССР, для нас Новый год – серьезный праздник. Не буду кривить душой – мне не понравилось отношение. И потом жизнь подтвердила, что я сделал правильный выбор", – сказал Глеб в эфире Вацко Live.

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