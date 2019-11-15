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Главный тренер Сербии поделился своими опасениями перед решающим матчем против Украины

19:16 196 Читати українською
Главный тренер Сербии поделился своими опасениями перед решающим матчем против Украины
Любиша Тумбакович / Фото сайта ФСС

Наставник сборной Сербии Любиша Тумбакович оценил состояние своей команды перед заключительным матчем отбора Евро-2020 против Украины.

 

"У нас осталось два дня, чтобы подготовиться к Украине и показать значительно лучший футбол.

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Если бы мы были более сконцентрированными в матче с Люксембургом, то впечатление от нашей игры было бы лучшим. Но теперь нужно собраться и выступить лучше. Я не могу быть доволен командой в целом, есть незначительные детали, которые нужно улучшить", – пояснил Тумбакович в комментарии сайту ФСС.

Напомним, перед 8 туром отбора Евро-2020 Португалия опережает сербов на одно очко. Пиренейцы поедут в гости к Люксембургу, а "белые орлы" в родных стенах сыграют против Украины.

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Евро-2020 Любиша Тумбакович Любиша Тумбакович Сербия - Украина Сербия Сербия
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