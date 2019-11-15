Главный тренер Сербии поделился своими опасениями перед решающим матчем против Украины

Наставник сборной Сербии Любиша Тумбакович оценил состояние своей команды перед заключительным матчем отбора Евро-2020 против Украины.

"У нас осталось два дня, чтобы подготовиться к Украине и показать значительно лучший футбол.

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Если бы мы были более сконцентрированными в матче с Люксембургом, то впечатление от нашей игры было бы лучшим. Но теперь нужно собраться и выступить лучше. Я не могу быть доволен командой в целом, есть незначительные детали, которые нужно улучшить", – пояснил Тумбакович в комментарии сайту ФСС.

Напомним, перед 8 туром отбора Евро-2020 Португалия опережает сербов на одно очко. Пиренейцы поедут в гости к Люксембургу, а "белые орлы" в родных стенах сыграют против Украины.

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