Головний тренер Сербії поділився своїми побоюваннями перед вирішальним матчем проти України

Керманич збірної Сербії Любіша Тумбаковіч оцінив стан своєї команди перед завершальним матчем відбору Євро-2020 проти України.

"У нас залишилось два дні, щоб підготуватися до України і показати значно кращий футбол.

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Якби ми були більш сконцентрованими в матчі з Люксембургом, то враження від нашої гри було б кращим. Але тепер потрібно зібратися і виступити краще. Я не можу бути задоволений командою в цілому, є незначні деталі, які потрібно поліпшити", – пояснив Тумбаковіч в коментарі сайту ФСС.

Нагадаємо, перед 8 туром відбору Євро-2020 Португалія випереджає сербів на одне очко. Піренейці поїдуть в гості до Люксембургу, а "білі орли" в рідних стінах зіграють проти України.

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