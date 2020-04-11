Главный товарищеский турнир лета отменен – Реал, Барселона и другие гранды снова теряют серьезные деньги

Пандемия коронавируса продолжает уничтожать планы клубов на летнее межсезонье.

Международный кубок чемпионов также пришлось принести в жертву, информирует Marca.

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Чемпионат уже стал традицией для грандов, которые ежегодно проводили спарринги в разных уголках мира. Победителем прошлого розыгрыша стала Бенфика – лиссабонцы оставили позади Барселону, Реал, МЮ, Ювентус и другие более статусные клубы. Насыщенной должна была быть и программа 2020 года, в которой выделялось Эль Класико в Лас-Вегасе. Барселона и Реал могли получить по 18 млн евро за летнее турне, но его пришлось отменить.

Напомним, что на следующий год были перенесены и официальные соревнования – Евро-2020 и Олимпиада в Токио.

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